Мужчина проехал тысячи километров на велосипеде, чтобы услышать сердце погибшей дочери

Девушка погибла пять месяцев назад, но её сердце пересадили другому человеку.

У жителя США Билла Коннера пять месяцев назад погибла 20-летняя дочь Эбби. Мужчина решил встретиться с людьми, которые получили её органы в рамках программы трансплантации. Ради этого он проехал несколько тысяч километров на велосипеде.

Эбби умерла пять месяцев назад, пишет TJ. Девушка вместе с братом поехала на каникулы в Мексику. А позже их нашли в бассейне без сознания. Эбби спасти не удалось, она погибла от черепно-мозговой травмы. Ещё в 16 лет она решила, что станет донором органов. Это решение поддержала её семья. Девушка пожертвовала три органа, которые спасли жизни трём мужчинам в возрасте от 20 до 60 лет.

Билл Коннер решил навестить этих людей и поехал к ним на велосипеде. Первое путешествие он совершил в штат Луизиана, проехав более 4 тысяч километров.

Он навестил Джека Ломота-младшего, которому пересадили сердце дочери. Молодому человеку требовалась срочная пересадка после тяжёлого сердечного приступа. Врачи давали ему не больше 10 дней на жизнь без нового органа.

На встречу Джек принёс стетоскоп, чтобы Билл смог услышать сердцебиение. Мужчина записал стук сердца дочери, чтобы слушать его по дороге домой.