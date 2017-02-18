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Мужская сборная России выиграла последнюю эстафету Чемпионата мира по биатлону - 2017 в Хохфильцене

Мужская сборная России выиграла последнюю эстафету Чемпионата мира по биатлону

Француз Мартен Фуркад остался далеко позади.

Фееричной победой сборной команды России закончился 18 февраля Чемпионат мира по биатлону – 2017 в Хохфильцене. Мужская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина одержала победу в эстафете 4 х 7,5 км с восемью огневыми рубежами. Серебро у команды Франции, а бронза досталась спортсменам Австрии.

Наши биатлонисты использовали всего три дополнительных патрона и не допустили ни одного штрафного круга, пройдя дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд.

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«Наконец-то мы стали чемпионами мира. Я в том числе. Ещё одна мечта осуществилась. Спасибо моей команде», — прокомментировал победу мужской сборной России биатлонист Антон Шипулин, который первым пересёк линию финиша с российским флагом в руке, оставив далеко позади главного соперника – француза Мартена Фуркада.

От переизбытка чувств четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после победы нашей сборной даже подарил Антону Шипулину шубу со своего плеча.

Мужская сборная России выиграла последнюю эстафету Чемпионата мира по биатлону - 2017 в Хохфильцене

«Красавцы сегодня! Просто здорово! Антон, поздравляю!» — сказал Тихонов Шипулину в микст-зоне, снимая шубу.

Но Шипулин шубу вернул, пообещав принять подарок позже и отметив, что заботится о здоровье 70-летнего ветерана, передаёт championat.com.

Несмотря на такую прекрасную победу в эстафете, по медалям в командном зачёте на этом Чемпионате мира мы не вошли даже в тройку.

Мужская сборная России выиграла последнюю эстафету Чемпионата мира по биатлону - 2017 в Хохфильцене

Текст: Роман Янченко.
Фото: championat.com

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