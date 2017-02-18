Мужская сборная России выиграла последнюю эстафету Чемпионата мира по биатлону

Фееричной победой сборной команды России закончился 18 февраля Чемпионат мира по биатлону – 2017 в Хохфильцене. Мужская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина одержала победу в эстафете 4 х 7,5 км с восемью огневыми рубежами. Серебро у команды Франции, а бронза досталась спортсменам Австрии.

Наши биатлонисты использовали всего три дополнительных патрона и не допустили ни одного штрафного круга, пройдя дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд.

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«Наконец-то мы стали чемпионами мира. Я в том числе. Ещё одна мечта осуществилась. Спасибо моей команде», — прокомментировал победу мужской сборной России биатлонист Антон Шипулин, который первым пересёк линию финиша с российским флагом в руке, оставив далеко позади главного соперника – француза Мартена Фуркада.

От переизбытка чувств четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после победы нашей сборной даже подарил Антону Шипулину шубу со своего плеча.

«Красавцы сегодня! Просто здорово! Антон, поздравляю!» — сказал Тихонов Шипулину в микст-зоне, снимая шубу.

Но Шипулин шубу вернул, пообещав принять подарок позже и отметив, что заботится о здоровье 70-летнего ветерана, передаёт championat.com.

Несмотря на такую прекрасную победу в эстафете, по медалям в командном зачёте на этом Чемпионате мира мы не вошли даже в тройку.