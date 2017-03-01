В Кузбассе любители караоке могут пройти кастинг в известный мюзикл

11 марта с 11:00 до 16:00 в Музыкальном театре Кузбасса им. Боброва пройдёт кастинг на роли в спектакле «Дубровский». Отбор будет проводить заслуженный деятель искусств России, композитор и продюсер популярных проектов «Народный артист» и «Секрет успеха» Ким Брейтбург.

«Подобный кастинг пройдёт второй раз за все время существования театра, — рассказала Сибдепо сотрудник театра Анастасия Елфимова. – Ким Брейтбург регулярно ездит по стране и ищет таланты, даёт им возможность действительно проявить себя. С теми, кто пройдёт кастинг, будут заключены договоры и они будут выступать в мюзикле «Дубровский» на постоянной основе».

Собеседница издания отметила, что прийти на кастинг могут все желающие в возрасте от 18 до 45 лет. Главное условие – наличие вокальных данных. Для кастинга необходимо подготовить два разноплановых вокальных номера и нужно быть готовым к тому, что Ким Брейтбург может попросить прочесть стихотворение.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету, в которой нужно указать имя, дату рождения, место жительство, образование, рост, вес, цвет волос и глаз, размер одежды и обуви и контактные данные. Заполненную анкету нужно отправить на электронный адрес [email protected] или принести в театр.

Отметим, что дата сдачи мюзикла пока не известна.

Задать вопросы можно по телефону в Кемерове: 348-348.