МВД: кемеровский пенсионер, ранивший из пистолета 14-летнюю девочку, был пьяным

Сигнал о произошедшем поступил правоохранителям около 17:30.

В МВД рассказали подробности задержания кемеровского пенсионера, который ранил из пистолета 14-летнюю девочку. Сигнал о произошедшем поступил правоохранителям 10 мая около 17:30.

«Общежитие было оцеплено. Полицейские установили комнату, в которой закрылся подозреваемый. Злоумышленник заперся внутри и отказался открывать дверь. Около получаса сотрудники уголовного розыска вели с ним переговоры», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате стрелка задержал наряд ППС. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, злоумышленник проживает на 9 этаже общежития, которое находится на Ворошилова, 12.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело. Врачи диагностировали у девочки огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого. Сейчас она находится в больнице, её жизни ничего не угрожает.