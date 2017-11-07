МВД: водитель Lexus, по вине которого в Кузбассе погибли четверо, не скрывался от следствия

В ведомстве опровергли информацию от «очевидцев» о том, что водитель Lexus скрылся с места ДТП.

Водитель Lexus LX570, спровоцировавший ДТП на 235 километре автодороги «Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк» 3 ноября, в настоящее время сотрудничает со следствием. Об этом Сибдепо рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«После совершения ДТП водитель автомобиля Lexus прошёл необходимое медосвидетельствование. Тест на наличие алкоголя на месте ДТП показал отрицательный результат. В данный момент идёт экспертиза взятой у водителя крови. В настоящее время мужчина сотрудничает со следствием», — рассказали онлайн журналу в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП в Новокузнецком районе произошло 3 ноября в 19:05. Водитель автомобиля Lexus LX570, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chery A13. После столкновения «китайца» вынесло на «встречку», где он столкнулся с автомобилем Honda CR-V. В результате аварии три пассажирки автомобиля Chery A13 погибли на месте до прибытия скорой помощи. Водитель автомобиля Chery скончался в больнице.

Водитель Honda и три пассажира этого автомобиля, включая двухлетнего ребёнка, получили травмы разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

В местных СМИ стала распространяться информация о поиске водителя «Лексуса».

«После ДТП водитель Lexus проехал ещё 200 метров без колеса, потом пересел в подъехавший автомобиль Hummer и скрылся с места аварии», – сообщили многие издания со ссылкой на свидетелей ДТП.

Однако в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области рассказали Сибдепо, что эта информация не соответствует действительности, и водителя «японца» никто не разыскивает.