Мы подвели итоги романтического фотоконкурса «Любовь и весна на Сибдепо»

На страницах интернет-журнала о жизни в Кузбассе «Сибдепо» завершилось голосование за участников фотоконкурса «Любовь и весна на Сибдепо». В конкурсе участвовали более 40 пар со всей области.

За участников голосовали посетители онлайн-журнала «Сибдепо». В результате победу в конкурсе одержали Елизавета и Владимир Пономарёвы. Пара набрала 556 голосов и выиграла сертификат на 7 000 рублей на романтический ужин в ресторане «Авиатор» и фотосессию.

Кроме этого, редакция Сибдепо решила отметить несколько пар. Семья Шпет получает пригласительный в кино за креативность, семья Владимировах — билет на праздничный концерт в Кемеровскую государственную областную филармонию за пример для молодёжи. Также десять пар, которые набрали 30 и больше голосов получают на выбор пригласительные в кинотеатр «Гринвич», Театр для детей и молодёжи, Театр драмы, Музыкальный театр, а также билеты на концерт группы «Пилот».

Со всеми победителями мы свяжемся в ближайшее время.

Напомним, конкурс стартовал 17 февраля, голосование продолжалось до 28 февраля включительно. Для участия нужно было прислать в редакцию страстную фотографию. Снимок мог быть сделан в любое время и в любом месте, главное условие – чтобы на фото была только влюбленная пара.

Участники агитировали своих друзей и знакомых голосовать за них каждый день. В ходе конкурса организаторы следили за честностью голосования. Из-за накруток голосов были дисквалифицированы две пары.