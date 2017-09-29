«Мы ждём»: блогеры NEMAGIA выпустили видеообзор на заявление Олега Тинькова об отзыве исков

Кемеровские блогеры NEMAGIA Алексей Псковитин и Михаил Печерский выпустили видеообзор на заявление предпринимателя Олега Тинькова об отзыве исков. Ранее Сибдепо сообщал, что банкир пообещал Амирану Сардарову (блогер, – прим. Сибдепо) забрать все иски против «Немагии» во вторник, 26 сентября.

«Даже Амиран видит, что он врёт! Гляньте на его глаза. Зачем, Амиран, ты это делаешь, зачем ты это сделал?» – сказали кемеровчане в новом ролике, который длится почти 1,5 часа (18+, нецензурная лексика).

На протяжении всего видео блогеры комментировали интервью с Олегом Тиньковым, которое опубликовал Амиран Сардаров. Они даже сравнили предпринимателя с известным американским промышленником и изобретателем Генри Фордом.

«Он (Олег Тиньков, – прим. Сибдепо) лучший бизнесмен в мире, серьёзно говорю. Ставь ему любую задачу, он соберёт любую команду, которая нужна. Видели банкоматы, которые он ставит? Да я таких банкоматов никогда ни у кого не видел. Но банк развалится, извините, увы. Потому что это не его. Олег должен человека на Марс запустить», – сказал Алексей Псковитин.

Относительно о отзыва всех исков представители «Немагии» отметили, что этого до сих пор не произошло. Напомним, их адвокат также опроверг информацию о прекращении уголовного дела против блогеров.

«Ребят, мы ждём. Понимаете, в чём дело, мы с Олегом не ссорились. Мы на него зла не держим. Если он так сделает (отзовёт иски, – прим. Сибдепо), то да, красиво, молодец. Уголовное дело очень сложно закрыть. Это не как в гражданском – забрал иск и всё. Здесь так не работает. Если начал, то начал. Как Олег с этим всем справится, я не знаю. Тяжело будет с уголовным делом, потому что там дознаватель такой, принципиальный», – добавил Алексей Псковитин.

Михаил Печерский отметил, что все иски «пока ещё лежат, оно всё есть». Также по его словам, «жёсткие диски и телефоны», которые были изъяты во время обысков в квартире Псковитина, никто ещё не вернул.

Кемеровчане надеются, что это видео будет последним «по этому вопросу».

В начале августа Алексей Псковитин и Михаил Печерский сняли видео для своего канала на YouTube об Олеге Тинькове. В ролике блогеры раскритиковали работу «Тинькофф банка». После этого компания обратилась в суд, а Роскомнадзор постановил заблокировать видео.