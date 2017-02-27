Мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил свой первый «Оскар»
Дэвида Уоско и Сэнди Рейнольдса-Уоско признали лучшими художниками-постановщиками.
Мюзикл «Ла-Ла Ленд» режиссёра Дэмьена Шазелла получил свой первый «Оскар» в номинации «Лучший художник-постановщик». Обладателями награды стали сразу два человека — Дэвид Уоско и Сэнди Рейнольдс-Уоско, передаёт ТАСС.
89-я церемония вручения премии «Оскар» в эту минуту проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе. В зале собрались более трёх тысяч человек.
Уже определены победители в следующих номинациях:
- «Лучший монтаж» — фильм Мэла Гибсона «По соображениям совести»;
- «Лучшие визуальные эффекты» — Роберт Легато, Адам Валдез, Эндрю Р. Джонс и Дэн Леммон («Книга джунглей»);
- «Лучший анимационный фильм» — «Зверополис»;
- «Лучший короткометражный анимационный фильм» — «Песочник» Алана Барилларо;
- «Лучший фильм на иностранном языке» — «Коммивояжер» Асгара Фархади;
- «Лучшая актриса второго плана» — Виола Дэвис («Ограды»);
- «Лучшее сведение звука» — «По соображениям совести» (режиссер Мэл Гибсон);
- «Лучший звуковой монтаж» — «Прибытие»;
- «Лучший документальный фильм» — «О. Джей: Сделано в Америке»;
- «Лучший дизайн костюмов» — Коллин Этвуд («Фантастические твари и где они обитают»);
- «Лучший грим и прически» — Алессандро Бертолацци, Джорджо Грегорини и Кристофер Нельсон ( «Отряд самоубийц»);
- «Лучший исполнитель роли второго плана»- Махершал Али («Лунный свет»);
- «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Белые шлемы Орландо фон Айнсиделя;
- «Лучший короткометражный игровой фильм» — «Пой» венгерского режиссера Кристофа Дека.
Отметим, что «Ла-Ла Ленд» был выдвинут в рекордных 14 номинациях. Однако все статуэтки ему получить не суждено: он уже уступил своим конкурентам в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж звука» и «Лучший костюм», передаёт «Газета.ру».
Фото: Google Images.