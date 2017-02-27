Мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил свой первый «Оскар»

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» режиссёра Дэмьена Шазелла получил свой первый «Оскар» в номинации «Лучший художник-постановщик». Обладателями награды стали сразу два человека — Дэвид Уоско и Сэнди Рейнольдс-Уоско, передаёт ТАСС.

89-я церемония вручения премии «Оскар» в эту минуту проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе. В зале собрались более трёх тысяч человек.

Уже определены победители в следующих номинациях:

«Лучший монтаж» — фильм Мэла Гибсона «По соображениям совести»;

«По соображениям совести»;

«Лучшие визуальные эффекты» — Роберт Легато , Адам Валдез , Эндрю Р. Джонс и Дэн Леммон («Книга джунглей»);

, , и («Книга джунглей»);

«Лучший анимационный фильм» — «Зверополис»;



«Лучший короткометражный анимационный фильм» — «Песочник» Алана Барилларо ;

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«Лучший фильм на иностранном языке» — «Коммивояжер» Асгара Фархади ;

;

«Лучшая актриса второго плана» — Виола Дэвис («Ограды»);

(«Ограды»);

«Лучшее сведение звука» — «По соображениям совести» (режиссер Мэл Гибсон);



«Лучший звуковой монтаж» — «Прибытие»;



«Лучший документальный фильм» — «О. Джей: Сделано в Америке»;



«Лучший дизайн костюмов» — Коллин Этвуд («Фантастические твари и где они обитают»);

(«Фантастические твари и где они обитают»);

«Лучший грим и прически» — Алессандро Бертолацци , Джорджо Грегорини и Кристофер Нельсон ( «Отряд самоубийц»);

, и ( «Отряд самоубийц»);

«Лучший исполнитель роли второго плана»- Махершал Али («Лунный свет»);

(«Лунный свет»);

«Лучший короткометражный документальный фильм» — «Белые шлемы Орландо фон Айнсиделя ;

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«Лучший короткометражный игровой фильм» — «Пой» венгерского режиссера Кристофа Дека.

Отметим, что «Ла-Ла Ленд» был выдвинут в рекордных 14 номинациях. Однако все статуэтки ему получить не суждено: он уже уступил своим конкурентам в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж звука» и «Лучший костюм», передаёт «Газета.ру».