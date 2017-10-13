На аукционе в США недокуренную сигару Черчилля продали за $12 тысяч

Недокуренную сигару премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) продали на торгах в США за $12 тысяч. Аукцион в режиме онлайн проводил базирующийся в Бостоне (штат Массачусетс) дом RR Auction, пишет ТАСС.

По данным РИА Новости, политик курил эту сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорте Ле Бурже. Её сохранил один из членов экипажа самолёта, на котором летал Черчилль.

Новым обладателем недокуренной сигары стал коллекционер из Палм-Бич (штат Флорида). Отмечается, что на 10-сантиметровом окурке сохранилась красно-золотая бандероль с названием, включающим имя самого премьера: La Corona / Winston Churchill.