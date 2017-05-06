Авто
Кузбасс

На автодороге Кемерово — Топки произошло ДТП из-за сильного задымления

Видимость на трассе ухудшилась из-за загоревшейся травы.

В Кузбассе на автодороге Кемерово — Топки сильно ухудшилась видимость из-за горящей травы. Густой дым охватил территорию от поста ГАИ до птицефабрики, сообщают очевидцы. Чуть дальше посёлка Пионер произошла авария.

«Скорее всего из-за сильного задымления столкнулись ВАЗ-2112 и Subaru. Видимость на этом участке дороги не больше десяти метров. Ехать нужно очень медленно и осторожно, все проезжали этот участок дороги на «аварийке», — рассказала Сибдепо очевидица происшествия.

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По словам собеседницы онлайн-журнала, у Subaru в результате аварии повредилась передняя часть и левый бок, а у отечественного авто смята задняя часть. На месте происшествия работают несколько бригад МЧС и сотрудники ГИБДД.

Напомним, ГУ МЧС РФ по Кемеровской области предупреждает, что на территории региона действует особый противопожарный режим. Категорически запрещается жечь сухую траву, а также разводить костры.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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