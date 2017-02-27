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На чём кузбассовцы экономили в начале года

На чём кузбассовцы экономили в начале года

В январе 2017 года жители региона значительно сократили расходы на туризм, адвокатов и услуги санаторно-курортных организаций.

В январе 2017 года кузбассовцы экономили на туризме, адвокатах и санаториях. На отдых за границей жители региона потратили 302 млн рублей (-8,1% за год), на юридические услуги – 90,3 млн рублей (-39,8%), а на услуги санаторно-курортных организаций – 100 млн рублей (-16,6%).

По информации Кемеровостата, в начале года кузбассовцы предпочли отдыху за рубежом и на курортах получение образования. На образовательные услуги в регионе потратили 557 млн рублей, что на 19,3% больше, чем годом ранее. Также в области выросли затраты на телевидение, связь и интернет – до 1 310 млн рублей (+5,3%). Примечательно, что кузбассовцы стали больше тратить на ветеринарные услуги – 7,4 млн рублей (+8,5%).

Всего в 2017 году платных услуг кузбасскому населению было оказано на 7,8 млрд рублей. Этот показатель на 2,7% больше, чем в январе 2016 года.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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