Культура
Кузбасс
На День шахтёра в Кемерово приедут Константин Хабенский и Юрий Башмет

На День шахтёра в Кемерово приедут Константин Хабенский и Юрий Башмет

Известный актёр и дирижёр ансамбля представят зрителю совместную музыкально-литературную программу.

26 и 27 августа жители Кемерова и гости города смогут увидеть совместный концерт известного российского актёра Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением дирижёра Юрия Башмета. Выступление знаменитостей состоится в филармонии Кузбасса в 17:00 в честь празднования Дня шахтёра.

«В рамках празднования 70-летия Дня шахтёра Константин Хабенский будет читать прочтёт замечательные литературные произведения. «Солисты Москвы» исполнят музыкальные шедевры. За дирижерским пультом в этот вечер будет стоять маэстро Юрий Башмет», — сообщили в пресс-службе филармонии Кузбасса.

Зрители увидят концерт, состоящий из двух отделений. В филармонии отметили, что артисты не первый год дают совместные концерты. Кемеровские зрители всегда принимают их с восторгом, отметили в филармонии.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.kemfil.ru

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