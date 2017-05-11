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На дне Финского залива нашли американский бомбардировщик времён ВОВ

На дне Финского залива нашли американский бомбардировщик времён ВОВ

Длина самолёта составляет около 11 метров, а размах крыльев — 18 метров.

На стометровой глубине рядом с трассой будущего газопровода «Северный поток 2» строители нашли американский бомбардировщик времён Великой Отечественной войны. Известно, что такой самолёт использовала и советская армия.

Американский бомбардировщик Douglas DB-7 Boston / A-20 Havoc находился в западной части Финского залива. Его длина составляет около 11 метров, а размах крыльев — 18 метров, об этом сообщает финский портал Yle.

После предварительного осмотра воздушного судна, специалисты сделали вывод, что самолёт находится в хорошем состоянии. Ранее по пути пролегания газопровода было найдено торговое судно, затонувшее в восемнадцатом веке. Также попадались снаряды времён двух мировых войн.

Напомним, в начале мая 2017 года со дна Керченского залива строители подняли американский истребитель времён ВОВ.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://topspb.tv / https://www.nord-stream2.com

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