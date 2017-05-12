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На двух участках дорог Кемерова изменили схемы организации движения

На двух участках дорог Кемерова изменили схемы организации движения

Нововведения коснулись улиц Радищева и Красная.

В Кемерове на двух участках дорог изменили схемы организации движения. Специалисты уже нанесли там соответствующую разметку.

Как сообщает пресс-служба МБУ «ЦОДД», на улице Красной от Красноармейской до Васильева обозначили 55 машиномест для парковки. В то же время при движении с Радищева теперь разрешили совершать разворот по Баумана напротив дома №53 на регулируемом перекрёстке перед светофором. На этом участке нанесли разметку 1.11.

Ранее Сибдепо сообщал, что также организацию дорожного движения в Кемерове изменили на Ленина, пересечениях Советского и Кирова, а также Мичурина и Красноармейской.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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