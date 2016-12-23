На горе Зелёной в Шерегеше отстреливали собак на глазах у туристов

По словам очевидцев, тела отстреленных животных оставили на склоне, где катались отдыхающие.

В четверг, 22 декабря, отдыхающие на горе Зелёной в Шерегеше туристы сообщили о том, что на курортной зоне по инициативе местной администрации провели отстрел бездомных животных. По словам свидетелей инцидента, тела убитых животных оставили прямо на склоне горы, где находились отдыхающие, в том числе дети. Известно, что несколько собак сумели сбежать.

«Если это единственный способ решения конфликта на сегодня, то хотя бы убирать тела нужно», – прокомментировал фотографию с убитой собакой один из отдыхающих.

Другие туристы пожаловались на то, что этот инцидент испортил им отдых.

«Конечно, безопасность отдыхающих превыше всего, однако принимать какие-то меры нужно немного иначе. Не днём на глазах отдыхающих», – рассказали Сибдепо в администрации Таштагольского района.

По данным пресс-службы, информация о произошедшем уточняется.