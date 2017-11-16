На хайпе финансового рынка: в Кемерове пройдёт конференция по блокчейн и криптовалютам

30 ноября «Бизнес-журнал. Кузбасс» проводит Конференцию по блокчейн и криптовалютам в городе Кемерово.

Криптовалюта сегодня – один из самых трендовых и в то же время неоднозначных финансовых инструментов. Курс биткоина интересует и крупных инвесторов, и рядовых вкладчиков. В 2010 году на старте продаж за эту криптовалюту давали всего 0,3 цента, а сегодня курс биткоина преодолел отметку в 7 тысяч американских долларов.

30 ноября в 16:00 в Кузбасском технопарке пройдёт конференция по блокчейн и криптовалютам, которую организует «Бизнес-журнал. Кузбасс».

Где получить достоверную информацию о криптовалюте?

На что обращать внимание, покупая электронные деньги?

Стоит ли рассматривать биткоины в качестве серьезных инвестиций?

Как снизить риски подобных вложений?

Какие инструменты работы с криптовалютой считаются сегодня самыми перспективными?

Ответы на все эти вопросы вы получите от спикеров конференции – экспертов криптотрейдинговых и инвестиционных компаний Новосибирска и Кемерова.

Подробную информацию о конференции можно получить по телефону редакции «Бизнес-журнал. Кузбасс»: +7(3842) 900-114, а также на сайте.