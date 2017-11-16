Экономика
Кузбасс

На хайпе финансового рынка: в Кемерове пройдёт конференция по блокчейн и криптовалютам

30 ноября «Бизнес-журнал. Кузбасс» проводит Конференцию по блокчейн и криптовалютам в городе Кемерово.

Криптовалюта сегодня – один из самых трендовых и в то же время неоднозначных финансовых инструментов. Курс биткоина интересует и крупных инвесторов, и рядовых вкладчиков. В 2010 году на старте продаж за эту криптовалюту давали всего 0,3 цента, а сегодня курс биткоина преодолел отметку в 7 тысяч американских долларов.

30 ноября в 16:00 в Кузбасском технопарке пройдёт конференция по блокчейн и криптовалютам, которую организует «Бизнес-журнал. Кузбасс».

  • Где получить достоверную информацию о криптовалюте?
  • На что обращать внимание, покупая электронные деньги?
  • Стоит ли рассматривать биткоины в качестве серьезных инвестиций?
  • Как снизить риски подобных вложений?
  • Какие инструменты работы с криптовалютой считаются сегодня самыми перспективными?

Ответы на все эти вопросы вы получите от спикеров конференции – экспертов криптотрейдинговых и инвестиционных компаний Новосибирска и Кемерова.

Подробную информацию о конференции можно получить по телефону редакции «Бизнес-журнал. Кузбасс»: +7(3842) 900-114, а также на сайте.

Фото: "Бизнес-журнал. Кузбасс".

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Лучшие в Кузбассе: итоги конкурса «100 лучших товаров России»

Как получать «золотые» дипломы 7 лет подряд
Квартира недели

«Рыцарский» коттедж за 26 миллионов в Кемерове

Хозяевам по вкусу не только средневековые мотивы, но и сильные цвета
Еда

Пицца как искусство: в Кемерове появился филиал Неаполя

Маэстро из Неаполя готовит в Кемерове
Автодепо

«Парковки где?»: о новых сюрпризах для водителей в Кемерове

Где появятся новые запрещающие знаки и камеры фотовидеофиксации

Сегодня в Кемерове

Популярное