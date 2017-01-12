На Камчатке скорая не успела спасти пациента из-за машины, перегородившей проезд к подъезду

Вечером 10 января в Петропавловске-Камчатском в скорую помощь позвонил молодой человек и сообщил о том, что его брат не дышит. Бригада медиков приехала по адресу спустя три минуты после поступления сигнала, однако вовремя попасть к пациенту не смогла, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю.

«Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи», – сообщили в ведомстве.

По данным сайта «Такие дела», водитель скорой помощи включил спецсигналы и по громкоговорителю попросил автоледи освободить проезд, однако женщина проигнорировала просьбу. Затем из машины вышел пассажир, который начал проявлять агрессию, запрыгивать на капот спецмашины и угрожать медикам. Бригада скорой помощи вызвала сотрудников ГИБДД.

«Шанс (спасти пациента — прим. Сибдепо) был. Первые шесть минут сердце может среагировать на адреналин, то есть забиться. Поэтому они и мчались, и летели, чтобы успеть в эти первые минуты. Никто не скажет, что мы могли его спасти, но у него был шанс. К сожалению, кто-то решил за него, и этот шанс у человека отобрали», – цитирует ТАСС заявление и. о. заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галины Куликовой.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будут приняты процессуальные решения.