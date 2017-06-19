На каникулах робот Вольтик проводит уроки электробезопасности для школьников Кузбасса. Он разъясняет детям, как нужно вести себя вблизи трансформаторных подстанций. Также необычный лектор показывает мультфильмы, обучающие правилам безопасности дома и на улице, и даёт возможность ребятам примерить настоящее снаряжение электромонтера.

Как показывает практика, дети, которые вовремя получили жизненно важную информацию, в чрезвычайной ситуации ведут себя, как взрослые. Кроме того, слушатели программы помогают окружающим закрепить правила безопасности.

Среди основных правил безопасного поведения вблизи энергообъектов – не подниматься на опоры, не подходить к электроустановкам и не забираться на них, не открывать дверцы электрощитов, не прикасаться к электропроводам, вблизи ЛЭП не ловить рыбу в водоемах и не запускать воздушных змеев, во время грозы не купаться и не прятаться под деревьями.