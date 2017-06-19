На каникулах робот Вольтик проводит уроки электробезопасности для школьников Кузбасса
Уроки проходят в пришкольных и летних детских лагерях.
На каникулах робот Вольтик проводит уроки электробезопасности для школьников Кузбасса. Он разъясняет детям, как нужно вести себя вблизи трансформаторных подстанций. Также необычный лектор показывает мультфильмы, обучающие правилам безопасности дома и на улице, и даёт возможность ребятам примерить настоящее снаряжение электромонтера.
Как показывает практика, дети, которые вовремя получили жизненно важную информацию, в чрезвычайной ситуации ведут себя, как взрослые. Кроме того, слушатели программы помогают окружающим закрепить правила безопасности.
Среди основных правил безопасного поведения вблизи энергообъектов – не подниматься на опоры, не подходить к электроустановкам и не забираться на них, не открывать дверцы электрощитов, не прикасаться к электропроводам, вблизи ЛЭП не ловить рыбу в водоемах и не запускать воздушных змеев, во время грозы не купаться и не прятаться под деревьями.