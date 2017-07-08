На Кемерово обрушилась гроза с крупным градом

Грозовая туча принесла в Кемерово не только ливень, но и крупный град. Он выпал в центральной части города, почти не задев другие районы. На Южном, например, просто прошёл дождь. Пользователи социальных сетей выкладывают в интернет фотографии весьма крупных градин и переживают за свои автомобили. Сибдепо собрал для вас подборку фотографий. Часть фотографий прислала читательница Сибдепо Елена Шевченко.

«8 июля. Поверьте, было больно», — прокомментировала удар стихии Елена.