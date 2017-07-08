Новости

На Кемерово обрушилась гроза с крупным градом

Пользователи соцсетей делятся фото градин размером с фасоль.

Грозовая туча принесла в Кемерово не только ливень, но и крупный град. Он выпал в центральной части города, почти не задев другие районы. На Южном, например, просто прошёл дождь. Пользователи социальных сетей выкладывают в интернет фотографии весьма крупных градин и переживают за свои автомобили. Сибдепо собрал для вас подборку фотографий. Часть фотографий прислала читательница Сибдепо Елена Шевченко.

«8 июля. Поверьте, было больно», — прокомментировала удар стихии Елена.

См. также
Текст: Аркадий Кимеев.

Комментарии

Рекомендуем

Автодепо

Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

Проверь, как ты знаешь обновлённые правила перевозки детей
Чтиво

Кулинарное шоу: как кузбассовцам продают обычную посуду за сотни тысяч рублей

Корреспонденты Сибдепо побывали на легендарном шоу и не купили посуду
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Фоторепортажи

12 испытаний во имя добра: мультиспортив­ный марафон в Кемерове

Фоторепортаж с марафона «Битва во имя добра» в Кемерове

Сегодня в Кемерове

Популярное