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Кузбасс

На кемеровских дорогах зебру нанесут холодным пластиком

По данным специалистов, этот материал гораздо устойчивее к погодным условиям, чем другие.

В областном центре в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на дорогах нанесут разметку из специального устойчивого к погодным условиям материала — холодного пластика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

«Всего по техническому заданию будет обустроено 697 кв. м новых пластиковых полос зебры. Работы уже завершены на пешеходном переходе по бульваре Строителей, 14, на кольце бульвар Строителей – пр. Ленина», — сообщили в ведомстве.

Дорожные рабочие продолжат наносить пластиковую разметку сегодня ночью. К утру обновлённый пешеходный переход появится на пересечении бульвара Строителей и проспекта Октябрьского.

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