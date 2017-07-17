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На кемеровском перекрёстке изменится организация дорожного движения

На кемеровском перекрёстке изменится организация дорожного движения

Работу светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская запрограммируют на четыре фазы.

На этой неделе в Кемерове изменится схема организации дорожного движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская. Об этом сообщили в пресс-службе кемеровского ЦОДД.

Пока светофор на этом участке работает в двухфазном режиме: в первом транспорт едет по проспекту Ленина, а пешеходы переходят проезжую часть через улицу Волгоградскую, во втором – транспорт движется по улице Волгоградской, а люди идут через проспект Ленина.

Вскоре специалисты запрограммируют работу светофора на четыре фазы.

«В первой также будут ехать автомобили по пр. Ленина и переходить пешеходы через ул. Волгоградская, во второй фазе включится отсечка для пешеходов, при которой транспортные средства будут продолжать движение. В третьей фазе поедут автомобили по ул. Волгоградская в направлении от пр. Октябрьский и пойдут пешеходы через пр. Ленина по нечетной стороне. А в четвертой фазе откроется движение для транспортных средств по ул. Волгоградская от ул. Сибиряков-Гвардейцев и для пешеходов через пр. Ленина по четной стороне ул. Волгоградская», — сообщили в кемеровском ЦОДД.

Изменения направлены на повышение безопасности проезда перекрёстка.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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