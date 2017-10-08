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Кузбасс
На Красноармейской в Кемерове сбили женщину

На Красноармейской в Кемерове сбили женщину

По словам очевидцев, горожанка пересекала дорогу вне пешеходного перехода.

В воскресенье, 8 октября, в Кемерове на улице Красноармейская, 137а после 18:00 сбили женщину. Очевидцы сообщают, что пострадавшая переходила через дорогу не по пешеходному переходу.

«На Красноармейской сбили женщину в возрасте, она ногу сломала. Когда мы мимо проезжали, там уже работали сотрудники ГИБДД», — рассказала Сибдепо очевидица происшествия.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Кузбассовцам напоминают, что пересекать дорогу следует строго по зебре. Также переходить проезжую часть следует только после того, как убедились, что водители вас видят и пропускают.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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