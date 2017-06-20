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На Красном озере приставы арестовали за долги автомобиль кемеровчанина

На Красном озере приставы арестовали за долги автомобиль кемеровчанина

Мужчина задолжал более миллион рублей по кредиту и физическому лицу.

В Кемерове на Красном озере судебные приставы наложили арест на автомобиль Renault Koleos местного жителя. Мужчина задолжал по кредиту и физическому лицу более одного миллиона рублей.

«Несмотря на многочисленные попытки найти владельца авто, появился мужчина лишь тогда, когда увидел эвакуатор. До этого он был на своём рабочем месте — должник работает на берегу Красного озера. От увиденного мужчина начал спорить с судебными приставами и взыскателем», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Если в ближайшее время житель областного центра полностью не погасит задолженность, его автомобиль продадут, а вырученные деньги потратят на погашение долга.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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