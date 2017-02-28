На кузбасской шахте вагонетка с людьми и грузом насмерть задавила горняка

На кузбасской шахте вагонетка с людьми и грузом насмерть задавила 40-летнего горняка. ЧП произошло на шахтоучастке «Октябрьский» ОАО «Шахта «Заречная» в Полысаеве.

Как рассказал Сибдепо старший помощник Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор, горняки осуществляли доставку материалов по наклонному конвейерному стволу. Во время спуска площадка с людьми и грузом подпрыгнула, из-за чего один из работников выпал из вагонетки, которая впоследствии задавила его.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования», – пояснили в пресс-службе областного Следственного комитета.

По данному факту проводится доследственная проверка.