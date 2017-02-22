На кузбасской шахте запретили работы из-за опасности взрыва
Нарушения выявили при проверке шахты «Бутовская».
На кузбасской шахте запретили работы из-за опасности взрыва. Специалисты Ростехнадзора выявили нарушения при проверке шахты «Бутовская».
На предприятии не соблюдали пылевой режим в забое выработки, датчики контроля содержания метана были неисправны. Кроме этого, проходческий комбайн КП-21 работал с неисправным взрывозащитным орошением.
«В совокупности данные нарушения могли привести к образованию взрывоопасной концентрации угольной пыли с последующим взрывом», – сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.
Материалы административного дела, возбуждённого после проверки, передали для рассмотрения в судебном порядке.
Фото: Google Images.