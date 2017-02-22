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На кузбасской шахте запретили работы из-за опасности взрыва

На кузбасской шахте запретили работы из-за опасности взрыва

Нарушения выявили при проверке шахты «Бутовская».

На кузбасской шахте запретили работы из-за опасности взрыва. Специалисты Ростехнадзора выявили нарушения при проверке шахты «Бутовская».

На предприятии не соблюдали пылевой режим в забое выработки, датчики контроля содержания метана были неисправны. Кроме этого, проходческий комбайн КП-21 работал с неисправным взрывозащитным орошением.

«В совокупности данные нарушения могли привести к образованию взрывоопасной концентрации угольной пыли с последующим взрывом», – сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

Материалы административного дела, возбуждённого после проверки, передали для рассмотрения в судебном порядке.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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