Происшествия
Кузбасс

На кузбасской трассе автоцистерна слетела в кювет

ДТП произошло на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск.

На трассе Кемерово – Анжеро-Судженск водитель автоцистерны не справился с управлением и съехал в кювет. О происшествии сообщили подписчики группы «Регион 42» в социальной сети ВКонтакте.

«Фрайтлайнер бензовоз, слетел один. Потихоньку пропускают машины,но наверное скоро снова перекроют дорогу,так как пока поставили на колеса, осталось вытащить», — сообщает очевидец ДТП.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и дорожной службы. В районе происшествия в обоих направлениях образовалась пробка. Согласно комментариям очевидчев, в результате съезда автоцистерны с трассы никто не пострадал.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: VK/Регион 42

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