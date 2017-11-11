На кузбасской трассе автоцистерна слетела в кювет

На трассе Кемерово – Анжеро-Судженск водитель автоцистерны не справился с управлением и съехал в кювет. О происшествии сообщили подписчики группы «Регион 42» в социальной сети ВКонтакте.

«Фрайтлайнер бензовоз, слетел один. Потихоньку пропускают машины,но наверное скоро снова перекроют дорогу,так как пока поставили на колеса, осталось вытащить», — сообщает очевидец ДТП.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и дорожной службы. В районе происшествия в обоих направлениях образовалась пробка. Согласно комментариям очевидчев, в результате съезда автоцистерны с трассы никто не пострадал.