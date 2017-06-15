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На кузбасской трассе перевернулся автомобиль Toyota, второй участник ДТП скрылся

На кузбасской трассе перевернулся автомобиль Toyota, второй участник ДТП скрылся

Авария произошла утром в Топкинском районе.

15 июня в Топкинском районе в 7:30 произошло ДТП, в результате которого автомобиль Toyota Corolla перевернулся. Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, второй участник аварии скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивают.

«По предварительным данным, водитель Toyota при выполнении обгона впереди идущего автомобиля Skoda перестроился на левую полосу и начал движение по ней. Водитель Skoda не убедился, что его обгоняют, также начал обгон впереди идущего транспортного средства, создал помеху, перестроившись налево. В результате Corolla съехала на левую обочину и опрокинулась», – пояснил собеседник издания.

45-летнего мужчину, который управлял Toyota, госпитализировали. Напомним, за оставление места ДТП водителям грозит лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет, а также арест на срок до 15 суток.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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