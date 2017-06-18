На кузбасской трассе сгорел грузовик КамАЗ

17 июня в Беловском районе на автодороге «Белово – Коновалово – Прокопьевск» горел КамАЗ. Сигнал о возгорании грузовика поступил специалистам в 18:58. В 19:11 огонь уже ликвидировали.

От места происшествия до ближайшей пожарной части было почти 20 километров. Поэтому первыми на помощь прибыли огнеборцы добровольной пожарной команды села Каракан.

«На момент их прибытия кабина автомобиля горела открытым пламенем. Благодаря оперативной и слаженной работе добровольцев удалось избежать распространения огня на кузов автомобиля», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительно эксперты установили, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.