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Кузбасс
На кузбасской трассе столкнулись КамАЗ и Hyundai ix35

На кузбасской трассе столкнулись КамАЗ и Hyundai ix35

По словам очевидцев, водитель «легковушки» погиб.

27 сентября во второй половине дня рядом с посёлком Демьяновка произошла страшная авария — на трассе столкнулись КамАЗ и Hyundai i35. По словам очевидцев, водитель «легковушки» погиб. На месте происшествия работала бригада скорой помощи.

«Мы проезжали мимо места ДТП около 15:00. Там уже была машина скорой помощи, но медики никуда не торопились. Мужчина на водительском месте лежал без движения. Авария случилась на крутом повороте», — рассказал Сибдепо свидетель последствий аварии Олег Губанов.

По словам другого очевидца, в легковом автомобиле находились два человека. Оба они погибли.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Кузбассовцев просят быть внимательными на дороге, соблюдать правила проезда перекрёстков и неравнозначных дорог. Также следует выполнять все предписания дорожных знаком, соблюдать дистанцию и держать боковой интервал между транспортными средствами.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://vk.com / «Регион 42».
Фото: http://vk.com / «Регион 42», «Инцидент Кемерово».

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