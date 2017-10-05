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Кузбасс
На кузбасской трассе в ДТП с Daewoo Matiz пострадали две женщины

На кузбасской трассе в ДТП с Daewoo Matiz пострадали две женщины

Авария произошла 4 октября в 10:00.

В среду, 4 октября, около 10:00 на 14 километре трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» произошло ДТП. По предварительным данным, 24-летняя водитель Daewoo Matiz нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части, не справилась с управлением авто и слетела в кювет. Кроме водителя в машине находились 46-летняя женщина и полугодовалый ребёнок.

«Девушку-водителя и её пассажирку госпитализировали в больницу с различными травмами. Обе женщины находятся на стационарном лечении. В момент аварии младенец находился в удерживающем кресле, был пристёгнут, из-за этого серьёзных травм удалось избежать, но его всё равно госпитализировали для осмотра», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды областной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что виновница аварии не первый год управляет автомобилем. Других пострадавших в результате ДТП нет.

Инспекторы Госавтоинспекции просят автомобилистов не нарушать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а детей перевозить в специальных удерживающих устройствах. При выборе детского кресла следует обращать внимание на его качество и наличие сертификата.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».

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