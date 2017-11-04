На кузбасской трассе водитель Lexus спровоцировал ДТП, четыре человека погибли

В пятницу, 3 ноября, на 235 километре автодороги «Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк» в 19:05 произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus LX570, прежде чем начать обгон, не убедился в безопасности манёвра и, выехав на «встречку», совершил столкновение с автомобилем Chery A13», — пояснили в ведомстве.

После столкновения автомобиль Chery A13 вынесло на «встречку», где он совершил столкновение с автомобилем Honda CR-V. В результате аварии три пассажирки автомобиля Chery A13 погибли на месте до прибытия скорой помощи. Водитель автомобиля Chery скончался в больнице.

Водитель Honda и три пассажира этого автомобиля, включая двухлетнего ребёнка, получили травмы разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, на месте аварии работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников Госавтоинспекции.