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На кузбасском предприятии умер 57-летний рабочий

На кузбасском разрезе умер 57-летний рабочий

По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку.

На «Моховском угольном разрезе» умер 57-летний помощник машиниста экскаватора. Как рассказал Сибдепо и.о. руководителя следственного отдела СК РФ по Беловскому району Вадим Рыбин, это произошло 2 мая.

«Тело мужчины обнаружил другой рабочий возле сортировочно-погрузочного комплекса. Он передал информацию диспетчеру, а также вызвал скорую помощь. Прибывшие медики не смогли спасти жителя Белова», – добавил Вадим Рыбин.

В настоящее время эксперты уже установили причину смерти кузбассовца. Оказалось, что мужчина умер от ишемической болезни сердца. По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку. В ходе неё будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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