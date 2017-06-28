На кузбасском разрезе рабочего насмерть придавило бульдозером. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области

По предварительным данным, кузбассовец выполнял работы по рекультивации земель на территории отвала. Во время движения бульдозера почва под ним просела. После того, как транспортное средство стало проваливаться, водитель успел выпрыгнуть из кабины. Однако 39-летний сотрудник предприятия упал в образовавшуюся яму, а сверху его придавило бульдозером.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причину смерти рабочего.