На квартирнике в кемеровском драмтеатре исполнят песни Владимира Высоцкого

25 января в Кемерове на малой сцене драмтеатра пройдёт квартирник «Мелодия Владимира Высоцкого». Мероприятие посвящено Дню рождения известного поэта и исполнителя. Ему исполнилось бы 79 лет.

«Квартирник – это камерное мероприятие, во время которого нет границ между артистом и зрителем, — рассказала Сибдепо завлит Кемеровского областного театра драмы Анна Резвова. – Для мероприятия обязательна живая музыка».

Во время квартирника артисты театра исполнят более 20 песен Высоцкого. Со сцены прозвучат в том числе и «Большой Каретный», «Песня о друге», «Песня Алисы» и «Девушка из Нагасаки».