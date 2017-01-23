На квартирнике в кемеровском драмтеатре исполнят песни Владимира Высоцкого
Мероприятие пройдёт вечером 25 января.
25 января в Кемерове на малой сцене драмтеатра пройдёт квартирник «Мелодия Владимира Высоцкого». Мероприятие посвящено Дню рождения известного поэта и исполнителя. Ему исполнилось бы 79 лет.
«Квартирник – это камерное мероприятие, во время которого нет границ между артистом и зрителем, — рассказала Сибдепо завлит Кемеровского областного театра драмы Анна Резвова. – Для мероприятия обязательна живая музыка».
Во время квартирника артисты театра исполнят более 20 песен Высоцкого. Со сцены прозвучат в том числе и «Большой Каретный», «Песня о друге», «Песня Алисы» и «Девушка из Нагасаки».
«Мероприятие начнётся в 19:00. Вход свободный. Возрастное ограничение – 16+», — добавили в театре.
Фото: Драмтеатр.