Новости
Россия и Мир

На МКАД неизвестный выстрелил в автомобилистку из травматического оружия

Пострадавшую направили в больницу.

24 января на МКАД женщину-водителя обстреляли из травматического оружия. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает «РИА Новости».

«В 9:35 на службу «02» от медиков поступило сообщение о телесных повреждениях у женщины, которые она получила в районе 105-го километра МКАД. По предварительным данным, женщина управляла автомобилем и неизвестный выстрелил в нее из травматического оружия», — цитирует издание своего собеседника.

По информации ТАСС, пострадавшую с травмой губы направили в больницу. На месте происшествия работают полицейские. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Видео

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Рейтинг

12 горнолыжных комплексов Кузбасса

Афиша Сибдепо составила рейтинг мест, где можно скатиться с горы в Кузбассе
Квартира недели

«Персональная Италия» в Кемерове за 16 миллионов

Цена престижа и европейского дизайна
Вопрос времени

Хорошо ли вы знаете улицы Кемерова

Родной город таит много нового!

Сегодня в Кемерове

Популярное