На МКАД неизвестный выстрелил в автомобилистку из травматического оружия

24 января на МКАД женщину-водителя обстреляли из травматического оружия. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает «РИА Новости».

«В 9:35 на службу «02» от медиков поступило сообщение о телесных повреждениях у женщины, которые она получила в районе 105-го километра МКАД. По предварительным данным, женщина управляла автомобилем и неизвестный выстрелил в нее из травматического оружия», — цитирует издание своего собеседника.

По информации ТАСС, пострадавшую с травмой губы направили в больницу. На месте происшествия работают полицейские. Правоохранители разыскивают злоумышленника.