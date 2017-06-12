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На набережной Томи в Кемерове установили арт-объект «Я люблю Кемерово»

На набережной Томи в Кемерове установили арт-объект «Я люблю Кемерово»

Стелу в честь Дня города открыли у пятизвёздочного отеля.

В центре столицы Кузбасса в честь Дня города установили стелу «Я люблю Кемерово». Новая достопримечательность располагается на набережной Томи по адресу Притомская Набережная, 7.

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Арт-объект торжественно открыли в праздничной обстановке. Его изготовили из полированного металла.

«Стела – подарок горожанам от пятизвёздочного отеля «Томь River Plaza» и ООО «Новые горные технологии» ко Дню города. Этот арт-объект, безусловно, украсит живописную набережную, любимое место для прогулок кемеровчан и гостей города», – прокомментировали Сибдепо.

В 2016 году арт-объект «Я люблю Кемерово» установили на улице Рукавишникова, 22.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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