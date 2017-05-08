На набережной в Кемерове установили стелу из георгиевских лент

На Притомской набережной в Кемерове установили стелу «Победа», предназначенную для Георгиевских лент, сообщили в пресс-службе администрации города. На конструкции уже повязано около 1000 символов Победы. В течение 9 мая каждый, кто будет прогуливаться по набережной, сможет добавить к ним и свою ленту.

«Специалисты изготовили стелу таким образом, чтобы каждый кемеровчанин смог повязать Георгиевскую ленточку в память о фронтовиках и тружениках тыла, узниках концлагерей, мужчинах, женщинах и детях с честью выдержавших все испытания и защитивших Родину от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Установка стелы – не единственное мероприятие, которое состоится 8 мая в Кемерове. В 21.00 начнётся акция «Свеча памяти»: на аллее Героев будут зажжены свечи. Участники мероприятия почтут минутой молчания память погибших в Великую Отечественную войну. Параллельно на алее героев пройдёт акция «Георгиевская ленточка» – более двух тысяч памятных лет будет вручено жителям Кемерова.