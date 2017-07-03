Происшествия
Кузбасс

По факту конфликта с участием Сергея Карпунькина заведено уголовное дело

Чиновника подозревают в нанесении телесных повреждений соседям по даче.

По факту конфликта в СНТ «Рябинка» приняты процессуальные решения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области. Как установили сотрудники полиции, 25 июня между соседями по даче произошла ссора, впоследствии переросшая в драку. В результате четыре человека получили травмы.

«Отделом дознания ОМВД России по Кемеровскому району по итогам проверки по фактам причинения телесных повреждений главе семейства и его дочери возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сосед потерпевших уже допрошен в качестве подозреваемого. Ведется следствие», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщал Сибдепо, пострадавшие обвиняют в нападении на них Сергея Карпунькина – начальника департамента промышленности Кемеровской области. 28 июня пресс-служба областной администрации выступила с заявлением, что чиновник отстранён от должности. Рассмотрение собранных по делу материалов в ближайшее время пройдет в Кемеровском районном суде.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: http://kemdep.ru/

Рекомендуем

Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Чтиво

Всё, что нужно знать о КемТИППе: памятка абитуриенту

Гид по одному из главных вузов Кузбасса
Ретро

Школьные выпускные в Кузбассе: тогда и сейчас

Химическая завивка, малиновые пиджаки и бантики против Басты, ресторанов и платьев за 25 тысяч

Сегодня в Кемерове

Популярное