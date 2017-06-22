На неделе Samsung выпустит новый смартфон-раскладушку

На неделе Samsung Electronics выпустит смартфон-раскладушку Galaxy Folder 2. Телефон будет доступен в двух цветах – чёрном и красном.

Samsung to release new flip smartphone https://t.co/hbYL19JO5i — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 22, 2017

Гаджет предназначен для тех пользователей, которые привыкли к традиционному дизайну телефонов, передаёт ИА «Regnum» со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Устройство работает на базе Android 6.0. Диагональ экрана – 96,6 мм. Громкость рингтонов намерено увеличена производителем специально для пожилых людей.

Смартфон появится в южнокорейских магазинах в пятницу, 23 июня. Цена гаджета составит 260 долларов США.