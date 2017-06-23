На неделе в Кемерове откроется выставка к 100-летию города

В воскресенье, 25 июня, в музее-заповеднике «Красная горка» откроется фотовыставка «Кемерово – большой подсолнух». Проект расскажет об истории города с помощью снимков, присланных в музей жителями областного центра.

«Название выставки отсылает нас к цитате голландки Нелл Фис, которая работала в Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» в 20-е годы 20 века, — сообщил заведующий научно-исследовательским отделом музея Василий Липатников. — Приехав сюда в 1967 году, Нелл не узнала покинутый ею провинциальный город и сравнила преображение Кемерова с тем, как из маленького семечка вырастает огромный подсолнух. Каждая кемеровская семья – это «семечка» в городе-подсолнухе. Мы думаем, что горожанам будет интересно заглянуть в прошлое города, представленное на раритетных снимках».

Как сообщили Сибдепо в музее-заповеднике, выставка к 100-летию города будет работать до конца лета. Отметим, что жители города всё еще могут присылать или привозить в «Красную горку» исторические фотографии столицы Кузбасса. Планируется, что музей проведёт еще несколько подобных выставок.

Кемеровчане могут привезти фото в «Красную горку» самостоятельно. Перед этим нужно предупредить сотрудников музея, позвонив по телефону 45-43-43. Также жители города выслать фото [email protected]