На неделе в Кузбасс вернётся 30-градусная жара

Такая температура в регионе ожидается ближе к выходным.

На неделе с 17 по 23 июля в Кузбасс вернётся жара. Температура воздуха будет повышаться постепенно, к выходным столбик термометра достигнет 30-градусной отметки, передаёт Кемеровский гидрометцентр.

Во вторник днём температура будет держаться в пределах от +20 до +25°С, ночью – от +8 до +13°С. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. Пройдут дожди.

В среду и четверг днём столбик термометра будет колебаться между отметками +21, +26°С. Ночью ожидается около +11°С. Осадки сохранятся.

В пятницу дожди, наконец-то, прекратятся. На день синоптики прогнозируют +22, +27°С, на ночь — +9, +14°С.

В выходные в регионе потеплеет еще сильнее. В субботу днём ожидается от +24 до +29°С, ночью – от +10 до +15°С. В воскресенье в светлое время суток будет от +25 до +30°С, в тёмное – от +12 до +17°С. При усилении ветра возможны небольшие дожди.

Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова рассказала Сибдепо, чего жителям Кузбасса следует ожидать от августа. Предварительно, среднемесячная температура воздуха составит +17, +22°С, что соответствует климатическим нормам. Более подробный прогноз от синоптиков будет позднее.