На неделе в Кузбассе ожидаются грозы, ливни и сильный ветер

При этом дневные температуры в регионе будут высокими.

На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет по-летнему жаркой. При этом со среды в регион вернутся дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Во вторник в области осадков не будет. Воздух прогреется до +22, +27°С. В ночь на среду температура составит +9, +14°С, а местами – +4, +9°С.

В среду порывы ветра достигнут 18 м/с. Днём местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. Ожидается, что температура будет в пределах +24, +29°С. Ночью в четверг столбик термометра опустится до +10, +15°С.

В четверг ветер усилится до 18 м/с. В Кузбассе будут дожди от небольших до умеренных, а также грозы. Днём температура будет в пределах от +19 до +24°С, а ночью – +10, +15°С.

В пятницу влияние холодного фронта продолжится. Дневные температуры составят +20, +25°С, ночные – +7, +12°С. При этом ветер будет с порывами до 15-20 м/с, начнутся ливневые дожди, грозы.

Выходные дни ожидаются пасмурными и дождливыми. В субботу днём порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. При этом воздух прогреется до +16, +20°С, а ночью – «остынет» до +10°С.

В воскресенье температура будет +17, +22°С, но продолжатся ливневые дожди и грозы. Юго-западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.