На неделе в Кузбассе потеплеет до +2°С

В Кузбасс постепенно приходит весна: уже на этой неделе в регионе ожидаются плюсовые температуры.

Во вторник днём в среднем по области температура будет в пределах от -1 до -6°С. Ночью немного похолодает — до -3, -8°С, при прояснениях до -13°С. Порывы юго-западного ветра достигнут 23 метров в секунду. Жителям региона следует быть готовым к снегу и метелям.

В среду дневная температура составит от -4 до +1°С, ночная — от -3 до -8°С, при прояснениях до -15°С. Осадки сохранятся.

В четверг и пятницу погода будет примерно одинаковая. На день синоптики обещают от -3 до +2°С, на ночь — от -3 до -8°С, при прояснениях до -15°С.

«В выходные дни существенных изменений в погоде не ожидается. Продолжит оказывать своё влияние сибирский антициклон», — сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В субботу днём столбик термометра будет колебаться между отметками -4, +1°С, ночью — -2, -7°С, при прояснениях -12°С. В воскресенье погода особо не изменится. Сильных осадков не будет.