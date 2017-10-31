Новости
Кузбасс
На обучение игре в шахматы в 20 школах Кемерова направят 300 тысяч рублей

На обучение игре в шахматы в 20 школах Кемерова направят 300 тысяч рублей

Город выиграл грант по всероссийскому проекту «Шахматы в школу».

В Кемерове потратят 300 тысяч рублей на обучение игре в шахматы в 20 школах. Город получил деньги по гранту в рамках всероссийского проекта «Шахматы в школу».

Как рассказали Сибдепо в комитете по работе со СМИ администрации столицы Кузбасса, сейчас в кемеровских школах развивают «шахматное» направление. Во многих образовательных учреждениях проводятся соответствующие факультативные занятия. Деньги гранта пойдут на покупку шахмат, досок, часов, специальной учебной литературы.

В мэрии добавили, что в областном центре ежегодно проходит первенство города по шахматам. В этом году в нём приняли участие более 250 человек из 46 образовательных учреждений.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com, комитет по работе со СМИ администрации Кемерова.

Комментарии

Рекомендуем

Кузбасс живописный

Кузбасс живописный: озеро Апрелька

Чем уникально озеро Апрелька и зачем сюда стоит ехать
Чтиво

Форекс – работа, которая всегда с тобой

Что привлекает людей на внебиржевой рынок Форекс?
Фоторепортажи

Робот Макс, Оптимус Прайм и Бамблби: фестиваль роботов от «Ростелекома»

28 октября в ТРК «Лапландия» прошёл первый в Кузбассе фестиваль роботов
Фоторепортажи

«Километр удовольствия»: открытие обновлённого бульвара Строителей в Кемерове

Строители привели в порядок улицу имени себя

Сегодня в Кемерове

Популярное