Авто
Кузбасс
qtxudnthjjq-1

На одной из кемеровских улиц произошло лобовое ДТП

Инцидент случился днём 25 декабря.

В воскресенье, 25 декабря, в Кемерове на улице Волгоградской лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и ВАЗ-2110. По словам очевидцев, оба автомобиля получили значительные повреждения передней части.

«Дорога сегодня на этом участке чистая, но скользкая. Пострадавших не видел, одни из автомобилей уже увезли», – рассказал Сибдепо свидетель происшествия.

См. также

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины столкновения, а также информация о пострадавших уточняется.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: vk.com / "Регион 42".

Комментарии

Рекомендуем

Рейтинг

Топ-10 новогодних иллюминаций в Кемерове

Сибдепо составил рейтинг самых красивых новогодних уличных оформлений
Гид

Куда сходить в Кемерове 23-25 декабря

Новогодняя истерия захлестывает всё больше, а значит выходные нужно провести максимально продуктивно
Люди дела

Флористика как вдохновение и бизнес

Основатель салона «Шелли-Холл» Александр Шелихов рассказывает, как вдохновение переросло в бизнес и сложно ли обойти подводные камни цветочного дела
Антикризис

Как достойно и бюджетно обставить квартиру

Дизайнер с 11-летним стажем рассказала Сибдепо, как сделать из квартиры конфетку на примере ассортимента магазинов «Мебельвилль» и «Громада»

Сегодня в Кемерове

Популярное