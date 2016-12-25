На одной из кемеровских улиц произошло лобовое ДТП

В воскресенье, 25 декабря, в Кемерове на улице Волгоградской лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и ВАЗ-2110. По словам очевидцев, оба автомобиля получили значительные повреждения передней части.

«Дорога сегодня на этом участке чистая, но скользкая. Пострадавших не видел, одни из автомобилей уже увезли», – рассказал Сибдепо свидетель происшествия.

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В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины столкновения, а также информация о пострадавших уточняется.