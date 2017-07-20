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На опасном перекрёстке Новокузнецка установят светофор

На опасном перекрёстке Новокузнецка установят светофор

19 июля рабочие приступили к монтажу нового дорожного объекта.

В среду, 19 июля, в Новокузнецке начали монтировать стойки светофорного объекта на опасном перекрёстке. Речь идёт о пересечении Байдаевского шоссе и улице Зорге. По данным Госавтоинспекции, на этом участке дороге часто происходят серьёзные ДТП из-за водителей, которые не предоставляют возможность повернуть налево автомобилистам, которые по правилам дорожного движения имеют преимущество.

«Решение о реорганизации движения было принято после обследования специалистами этого перекрёстка. Работы должны были начаться с 15 августа, но ещё вчера дорожники преступили к установке светофора», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Чуть позднее около остановки «Новобайдаевская» появится регулируемый пешеходный переход. Светофор будет синхронизованным между собой. Новый объект должен значительно сократить количество аварий на перекрёстке.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

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