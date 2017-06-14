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На орбите Земли спутник NASA заметил 70-метровый НЛО

По данным учёных, объект внешне напоминает сигарету.

На земной орбите спутник NASA запечатлел неопознанный летающий объект. Его длина составляет примерно 70 метров, а внешне он похож на сигарету.

По мнению уфологов, НЛО выполняет манёвр, который позволит осуществить посадку на поверхность астероида, который пролетает мимо Земли. В NASA же не согласны с этим утверждением. Учёные склоняются больше к тому, что спутник запечатлел космическое явление, спровоцированное преломлением света.

Теперь между учёными и уфологами идёт спор о том, действительно ли мимо земли пролетел какой-то объект или это просто была «игра света».

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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