На перекрёстке в Кемерове водитель подрался с пешеходом (видео)

23 февраля в Кемерове на перекрёстке бульвара Строителей и Октябрьского проспекта произошла потасовка между водителем одной из машин и пешеходом, переходившем перед ней дорогу.

Свидетель рассказал Сибдепо, что причиной потасовки могло стать то, что водитель резко затормозил перед мужчиной, напугав его и вызвав в ответ агрессивные действия. Слово за слово, водитель выскочил из машины и набросился на пешехода, мужчины сцепились в боевом танце, но тут подбежал ещё один водитель и разогнал их. Свидетель успел снять на видео финал потасовки.

По его словам, события развивались стремительно и внезапная потасовка закончилась до того, как на светофоре для водителей загорелся зелёный свет.

Видимо, в «мужской день» уровень тестостерона у некоторых зашкаливает.