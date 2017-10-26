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На подготовку ко Дню шахтёра-2018 в Кузбассе потратят до одного миллиарда рублей

На подготовку ко Дню шахтёра-2018 в Кузбассе потратят до одного миллиарда рублей

В Таштагольском районе состоялось выездное заседание областного штаба.

 

В Таштагольском районе состоялось выездное заседание областного штаба, посвящённое подготовке ко Дню шахтёра-2018. Делегация под председательством первого заместителя губернатора Владимира Чернова посетила населённые пункты, которые будут включены в план подготовки к празднику.

По словам Владимира Чернова, готовиться к масштабному областному мероприятию начали сразу же после того, как определили территорию его проведения.

«Предварительно на мероприятия к главному областному празднику в 2018 году планируется направить от 700 млн до одного млрд рублей из разных источников», — цитирует пресс-служба областной администрации заявление Владимира Чернова.

В рамках заседания штаба участники определили объекты, которые будут отремонтированы к концу лета 2018 года. Кроме ремонта здания терапевтического отделения Таштагольской районной больницы, в районе отремонтируют, в том числе школы, учреждения культуры и спорта.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.

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