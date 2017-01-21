На пожаре в девятиэтажке в Новокузнецке спасли 10 человек

В Новокузнецке произошло возгорание в девятиэтажке на улице Косыгина. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окна квартиры на пятом этаже вырывалось пламя, подъезд был сильно задымлён, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Мужчина, находящийся внутри данной квартиры не смог своевременно покинуть горящее помещение и на момент прибытия пожарных ждал помощи на балконе. Его эвакуировали вниз по автолестнице, а затем передали врачам скорой помощи», — пояснили в чрезвычайном ведомстве.

Добавим,что пожарные спасли по лестничным маршам шестерых человек, в том числе двоих детей. Также на улицу эвакуировали ещё четверых жителей многоэтажки.

Возгорание ликвидировали за несколько минут. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.